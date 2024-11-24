الثناء ينهال على منبوذ المدرب كومباني...

مازح إريك داير لاعب بايرن ميونخ، الصحفيين بشأن إشادة زميله في الفريق البافاري جوشوا كيميش، به بالرغم من قلة مشاركات اللاعب الإنجليزي مع فريقه.

وخرج المدافع الإنجليزي، من حسابات مدربه فينسينت كومباني، في الموسم الحالي ولم يشارك إلا في مباراة واحدة بكأس ألمانيا، بالإضافة إلى 43 دقيقة في الدوري.

وكان كيميش، قد خرج في تصريحات سابقة أشاد فيها بمجهود زميله بالرغم من قلة مشاركاته، وشدد على أنه مثال للالتزام في التدريبات، مما يجعل روح المنافسة في الفريق دائمًا مرتفعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كيميش في تصريحاته والتي نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "داير أحد أفضل زملائي في الفريق على الإطلاق، هذه نوع العقلية التي نحتاجها، هذا ما يحركنا للأمام حتى لو لم يلعب لكنه مهم للغاية بالنسبة لنا كفريق".

وتابع: "إذا اتصلت به في الليل وطلبت منه الحضور إلى التدريب الساعة السادسة صباحًا، سيكون متواجدًا ويبذل قصارى جهده، وهذا من مبادئ فريقنا".

ومن جانبه رد داير صاحب الـ 30 عامًا، ضاحكًا على تصريحات زميله وقال لصحيفة "بيلد": "أنا دفعت له مقابل هذا الثناء".