إريكسن يعترف: تجربة إنتر ليست التي حلمت بها

قصة إريكسن وكونتي في إنتر بلا نهاية

يعترف كريستيان إريكسن أن تجربة إنتر هذه "ليست ما حلم به" وأنه مستعد للرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير إذا لم يتمكن من الحصول على المزيد من الوقت للعب.

وانتقل النجم الدولي الدنماركي إلى صفوف إنتر الإيطالي خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يحصل على الفرصة الكاملة التي كان ينتظرها من قبل المدرب أنطونيو كونتي.

وحول ذلك، قال إريكسن في تصريحات تلفزيونية أثناء تواجده في معسكر المنتخب الدنماركي إن تجربته في إنتر كانت مخيبة للآمال وليست تلك التي حلم بها.

المزيد من الفرق

وأضاف: "أعتقد أن جميع اللاعبين يريدون اللعب بأكبر قدر ممكن والمشاركة في أكبر عدد ممكن من الدقائق والمباريات، لكن المدرب يقرر في النهاية من سيذهب إلى الملعب"

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وتابع: "إنه وضع غير مريح بالنسبة لأي لاعب وغريب بالنسبة للجميع، حيث يريد المشجعون رؤيتي ألعب أكثر وأنا أيضًا أريد ذلك، لكن المدرب لديه أفكار مختلفة وكلاعب يجب أن أحترم ذلك"

وأردف: "بعد كل شيء، الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة للنادي الآن ونمر بفترة صعبة، لكنني أقر بأن هناك العديد من الانتصارات عندما لم أكن ألعب الموسم الماضي أيضًا ولا أريد أن أقول إن المشكلة هي أنني لا ألعب فقط"

ومع ذلك، لم يقم النجم الدولي الدنماركي ولاعب توتنهام السابق بأي محاولة لإخفاء احتمالية الخروج في يناير، حيث ترددت شائعات عن اهتمام باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بالتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وحول ذلك قال: "في الوقت الحالي، أنا أركز فقط على كرة القدم الخاصة بي وكيفية تقديم أفضل ما لدي، ثم سنرى متى تفتح نافذة الانتقالات وما إذا كان هناك شيء سيحدث أم لا"

أخبار الانتقالات: أزمة جديدة في دفاع ليفربول ورونالدو يقترب من ناديه السابق

يذكر أن أنطونيو كونتي يمتلك أسلوبًا لا يسمح بتواجد كريستيان إريكسن بشكل أساسي ودائم مع الفريق لذلك لا يدفع به في كل المباريات ويجلسه احتياطيًا في كثير من الأوقات.