عجز أمامه فافتعل مشاجرة معه .. إرلينج هالاند يشتبك مع مدافع برايتون بعد هزيمة مانشستر سيتي!

نجم مانشستر سيتي يفتعل أزمة

يبدو أن هزيمة مانشستر سيتي على يد برايتون، كان لها الأثر السلبي على نفسية النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي، الذي افتعل مشاجرة ومشكلة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة على يد برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 90+9 من زمن المباراة، وخلال كرة أخيرة في المباراة أمسك حارس برايتون بالكرة، ولكن هالاند والمدافع الهولندي يان بأول فان هيك دخلا في شجار غريب.

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هالاند والمدافع الهولندي أمسكا بعضهما البعض دون كرة، ليدخل الثنائي في شجار، جعل لاعبي الفريقين يتدخلون لإنهاء الاشتباك قبل أن يتطور بين الثنائي.

وسجل هالاند هدف مانشستر سيتي الوحيد، ولكن بعدها لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، في ظل تألق الدفاع بقيادة الهولندي يان بأول فان هيك.