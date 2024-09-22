"سأقتلك بالخارج" .. الكشف عن تهديد إدسون ألفاريز إلى نجم تشيلسي!

تعرف على كواليس ما دار بين نجمي وست هام وتشيلسي

هدد إدسون ألفاريز، نجم وست هام يونايتد، أحد نجوم تشيلسي بالقتل، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفاز تشيلسي على نظيره وست هام بثلاثية دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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وكشفت صحيفة "OLE" الأرجنتينية عن الحوار الذي دار بين ألفاريز وإنزو فيرنانديز خلال مواجهة تشيلسي ووست هام يونايتد.

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وقالت الصحيفة إن ألفاريز قال لفيرنانديز: "سأنتظرك وسأقتلك في الخارج أينما تريد"، ليرد اللاعب الأرجنتيني بتحدٍ: “انطلق، انطلق”، مع وضع يده على ظهره.

وبعد حصول ألفاريز على بطاقة صفراء، شعر جولين لوبيتيجي، مدرب وست هام، بخطر إمكانية حصوله على البطاقة الحمراء، فقام باستبداله، فيما بقي إنزو حتى الدقيقة 84 قبل استبداله هو الآخر.