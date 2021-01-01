إدريس فتوحي يمنح درسًا لعمر السومة!

الأهلي سقط أمام النصر في كلاسيكو الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين

تحدث إدريس فتوحي نجم الأهلي السعودي، عن سقوط فريقه أمام النصر، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس.

النصر نجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن حمدالله من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 87.

وقال فتوحي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الرياضية السعودية" عقب اللقاء: "كنا نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بسبب الوضع الذي يمر به الفريق، ولكن المباراة كانت صعبة ونرغب في استعادة الانتصارات مرة أخرى".

وأضاف المغربي خلال تصريحاته: "المباراة تلعب داخل الملعب، لا إدارة ولا مدرب، واللاعبين هم المسؤولين، يجب أن نقاتل على قميص الفريق وتعطي كل ما عندك لأن هذه المباريات تحتاج إلى رجولة".

وتابع فتوحي في تصريحاته: "نعد جماهير الأهلي بالأفضل وتدارك الأخطاء في المباريات القادمة، خاصًة مع تعرض الفريق لضغط كبير بسبب الهزائم المتتالية".

وتأتي تصريحات اللاعب المغربي، على عكس ما قاله زميله عمر السومة من قبل، بتحميل الإدارة ما يحدث داخل فريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يتواجد في الوقت الحالي بالمركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 35 نقطة بعد مرور 23 جولة.