إدارة ملعب جامعة الملك سعود تصدم الهلال قبل عودة الدوري

ترى الشركة الراعية لنادي الهلال إنها تضررت من عدم الاستفادة من الملعب

تلقت إدارة نادي الهلال صدمة جديدة بخصوص ملعب جامعة الملك سعود، بعدما أكدت تقارير رفض إدارة الملعب تمديد عقدها مع الراعي الرسمي للفريق شركة "صلة".

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن الإدارة القانونية بملعب الجامعة تتجه لرفض طلب التمديد لأن الملعب حاليًا في موضع منافسة بين مستأجرين جدد.

وكانت شركة صله الرياضية "المالكة لحقوق استئجار ملعب جامعة الملك سعود"، قد خاطبت إدارة ملعب الجامعة الشهر الماضي من أجل المطالبة بتعويض عن فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وترى الشركة الراعية لنادي الهلال إنها تضررت من عدم الاستفادة من الملعب خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن تقوم الإدارة القانونية بملعب الجامعة بدراسة إمكانية تعويض شركة صلة بتعويضات المالية، وهذا يتوقف على نتيجة الرأي القانوني وما إذا كان هناك ضرر على شركة صلة ماليًا خلال الفترة الماضية أم لا.

ويشهد ملعب جامعة الملك سعود حاليًا صراعًا خاصًا بين شركة نادي الهلال السعودي، وشركة الوسائل الأقرب للحصول على الملعب بحسب التقارير.

يُذكر أن المستثمرون الجدد المتنافسون على العقد الجديد للملعب ينتظرون قرار جامعة الملك سعود بعد فتح المظاريف قبل أيام ودراسة العرض الأفضل المناسب للجامعة والذي سيبت فيه منتصف الأسبوع المقبل.