"إدارة الهلال ضعيفة وغطرسة اللاعبين السبب"

تصريحات نارية تهاجم إدارة الهلال واللاعبين

فتح الإعلامي الرياضي عادل التويجري النار على لاعبي وإدارة نادي الهلال، بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي، ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال خسر على يد استقلال الطاجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

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وقال التويجري عبر برنامج "الدوري مع وليد": "انهيار اللاعبين وراء الهزيمة التاريخية التي تلقاها الهلال أمام استقلال دوشنبه، ولكن في المجمل لأسباب إدارية، والإدارة تتحمل كل يحدث داخل نادي الهلال الفترة الماضية".

وتابع: "ما حدث هذه الليلة ليست ثقة زائدة، ولكنها غطرسة واستكبار وعدم احترام لشعار نادي الهلال، وحذرت لهذا الأمر بعد مباراة الاتحاد، ثم مع بداية دوري أبطال آسيا".

الإعلامي الرياضي واصل: "هذا الذي يحدث في ظل ضعف إداري كبير جدًا، بداية من فهد بن نافل رئيس الهلال، مرورًا بسعود كريري مدير الكرة، ولست متحامل على الأخير، ولكن عندما يدخل الفريق بهذا التحضير الذهني والفكري، فهناك مشكلة".

واختتم التويجري تصريحاته قائلًا: "اللاعب الهلالي محترف ولديه إمكانيات كبيرة، وندرك جميعًا أنه أفضل من لاعبي الاستقلال، ولكنه شعر بأنه قد ينهي المباراة في لحظات، وهذا السبب وراء تلك النتيجة الثقيلة".