رد مفاجئ من ميكالي حول إمكانية إقالته .. ويصرح: النتيجة كانت ستكون أكبر

مدرب الهلال يعلق على الهزيمة القاسية أمام استقلال دوشنبه

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي مساء يوم السبت، متحدثًا عن إمكانية إقالته من إدارة ناديه.

الهلال تلقى هزيمة قاسية على يد استقلال دوشنبه الطاجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

ميكالي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "خسرنا المباراة بطريقة غير مقبولة بالمرة، والمباراة للنسيان، ولكننا مازلنا في المنافسة للصعود من دور المجموعات".

المدرب البرازيلي تابع: "كرة القدم مليئة بالدروس، وسنتعلم من درس اليوم، ويجب علينا أن نحافظ على الاتزان وعلى أعصابنا، وعلينا العودة مجددًا لتحقيق الانتصارات".

روجيرو ميكالي واصل: "أتحمل المسؤولية عن كل ما حدث في المباراة، لعبت المباراة بمهاجمين، ولو كنا لعبنا بطريقة هجومية أكثر، كانت النتيجة ستكون أكبر، لأنها ستكون مجازفة خطيرة".

وبعد سؤاله عن خوفه من إقالته بعد الهزيمة، قال ميكالي ضاحكًا: "لا أخشى الإقالة، نحن في عملنا مستمر للأفضل، سأقدم كل ما لدي للفريق، وأعد الجماهير بإسعادهم في المباريات القادمة".

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الهلال تجمد رصيده عند النقطة السابعة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، ضمن منافسات البطولة القارية، بينما رفع الاستقلال رصيده إلى 7 نقاط بالصدارة، ولكن فارق الأهداف لصالحه.