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إدارة الهلال تستدعي جميع اللاعبين المُعارين

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الأمر بدأ باللاعب متعب المفرج، الذي مثّل فريق التعاون معارًا الموسم الماضي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت إدارة نادي الهلال السعودي استدعاء اللاعبين الذين انتهت إعارتهم مع نهاية الموسم الحالي 2018\2019.

التقارير أشارت إلى أن الأمر بدأ باللاعب متعب المفرج، الذي مثّل فريق التعاون معارًا الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يطول هذا القرار كلًا من  عبد الله الحافظ “الاتفاق”، ومهند فلاتة “الفيحاء”، ونايف كريري “الفيحاء”، ومجاهد المنيع “الحزم”، وأنس زباني “الباطن”.

الأمر نفسه على اللاعبين الأجانب وهو الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي “إنديبندينتي الأرجنتيني”، والسوري عمر خربين “بيراميدز المصري”، والمغربي أشرف بن شرقي “لنس الفرنسي”.

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ومن المنتظر أن يتم إعداد تقرير فني خاص وتقديمه إلى الإدارة الفنية الجديد لنادي الهلال من أجل حسم موقف اللاعبين من البقاء.

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