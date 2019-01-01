الانتقالات
الانتقالات

إدارة الهلال ترفع عرضها للتعاقد مع فابيو ليما

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المفاوض الهلالي قدم عرضًا جديدًا أمس الجمعة إلى إدارة الوصل، من أجل اقناعهم بالتخلي عن اللاعب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي، وجود نية لدى الإدارة لرفع العرض المقدم لنادي الوصل الإماراتي من أجل ضم البرازيلي فابيو ليما في الفترة الشتوية.

التقارير أشارت إلى أن المفاوض الهلالي قدم عرضًا جديدًا أمس الجمعة إلى إدارة الوصل، من أجل اقناعهم بالتخلي عن اللاعب.

صحيفة "الجزيرة" بحسب مصادرها أشارت إلى أن العرض الجديد يفوق بكثير العرض السابق الذي رفضته إدارة الوصل أول أمس الخميس.

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وأضافت أن العرض الجديد يتضمن رفع قيمة الإعارة المقترحة حتى نهاية الموسم مع أفضلية شراء عقد اللاعب بعد ذلك.

وأوضحت التقارير أن إدارة النادي الإماراتي ستجتمع خلال اليوم السبت لمناقشة العرض الجديد واتخاذ قرار حاسم.

يُذكر أن نادي النصر كان قد حاول التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل بداية الموسم إلا أن الأمور لم تتم بنجاح.

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