إدارة الهلال تتمسك ببقاء زوران ومدرب الأهلي في الصورة

رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل يفضل منح المدرب فرصة أخرى

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية تمسك إدارة نادي الهلال بالمدير الفني الكرواتي زوران ماميتش، رغم وجود حالة عدم رضا بين جماهير الفريق بسبب سوء النتائج التي عانى منها مؤخراً.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة غضب كبيرة من قبل الجماهير على المدير الفني نتائج الفريق المتذبذبة في المباريات الأخيرة، ومنها خسارته الآسيوية أمام استقلال طهران الإيراني.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل يفضل منح المدرب فرصة أخرى من أجل إصلاح الأوضاع الفنية.

🌀الهلال هو الفريق الوحيد من الأندية السعودية الذي لم يحصل على ركلة جزاء في دوري أبطال آسيا .



3⃣ الاتحاد

2⃣ النصر

1⃣ الأهلي pic.twitter.com/4b7uFcR6xF — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

وينتظر نادي الهلال فترة هامه حيث سيواجه النادي الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية ضمن مباريات الجولة الـ27، بينما سيواجه نفس الفريق في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية.

وفي الإطار نفسه يبرز اسم الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الأهلي السابق كحل مرقت في حال استمرت النتائج المتواضعة للفريق.

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وكان الهلال استأنف عصر أمس تدريباته المغلقة بعيداً عن الإعلام والجمهور الذي يواصل شن حملة كبيرة ضد الجهاز الفني والإدارة ويطالبهم بالاستقالة.