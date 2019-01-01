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إدارة الهلال تُبقي على جيسوس حتى نهاية الموسم

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تحدثت عن إمكانية رحيل جيسوس عن فريقه خلال الفترة المقبلة، والعودة مُجدداً إلى البرتغال

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن المدير الفني البرتغالي جيسوس مستمر مع فريق الهلال حتى نهاية الموسم.

العديد من الأنباء كانت قد تحدثت عن إمكانية رحيل جيسوس عن فريقه خلال الفترة المقبلة، والعودة مُجدداً إلى البرتغال.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فأنه لا توجد نية لدى الإدارة الهلالية باستبعاد المدرب وأن مستقبله مع الهلال سيتحدد في نهاية الموسم.

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على صعيد أخر، بدأت الأمير محمد بن فيصل في التحرك من أجل أنهاء المفاوضات الدائرة مع أكثر من وسيط لحسم صفقات الشتاء للفريق.

وتسعى إدارة الزعيم إلى عقد العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل مواصلة مشوار المنافسة محلياً، والتجهيز للبطولة القارية.

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