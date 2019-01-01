إدارة الهلال تبدأ مفاوضات تجديد العقد مع وكيل عموري

عموري كان قد أنضم لنادي الهلال لمدة موسم واحد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن وجود رغبة لدى النادي برئاسة محمد بن فيصل في تجديد عقد الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".

عموري كان قد أنضم لنادي الهلال لمدة موسم واحد، ولكنه تعرض لإصابة قوية بداية الموسم غاب على أثرها عن الفريق.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فأن هناك مفاوضات شفهية بين إدارة الهلال وعموري على تجديد عقد الأخير مع الفريق.

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وأضافت التقارير أن عموري يرى أنه لم يقدم للهلال أي شيء في ظل إصابته بالرباط الصليبي مع بداية الموسم مما حرم النادي من خدماته.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الهلال فتحت باب التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب، لبحث إمكانية تمديد عقده الاحترافي خلال الفترة المقبلة، بعد تخطيه المراحل التأهيلية

🗒️- شعار الجولة المُتعة، قمتين جماهيرتين ضمن أبرز مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي.🔥🔥 pic.twitter.com/OX7RJUtFVb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 10, 2019

جماهير الزعيم كانت قد أعلنت عن رغبتها في استمرار لاعب بحجم وإمكانات عمر عبد الرحمن بمثابة المكسب الكبير، وبالتالي تعويض الغياب المحتمل للاعب محمد الشلهوب الذي سيدخل عامه الأربعين في الموسم المقبل.