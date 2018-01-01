إدارة النصر ترفض بقاء هيلدر وتفاوض سيرجو كونسيساو

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن وجود فئة من جماهير النادي تُطالب بالإبقاء على المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن وجود فئة من جماهير النادي تُطالب بالإبقاء على المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا.

وترى الفئة التي تدعم بقاء المدرب البرتغالي موقفها بنجاح المدرب البرتغالي المؤقت هيلدر في إعادة الثقة للفريق وتقديم مستويات متميزة.

لكن على الجانب الأخر، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن إدارة النصر لم تضع هذا الأمر ضمن خياراتها. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

تحليل | كيف تعلم سسكا موسكو درس إقصاء روسيا لإسبانيا من كأس العالم 2018؟

لماذا لا يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول في الفترة الأخيرة؟

كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

وبحسب التقارير فأن المفاوضات مازالت قائمة مع عدد من المدربين، أبرزهم البرتغاليان روي فيتوريا وسيرجو كونسيساو.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن النصراويين قد وصلوا إلى مراحل أخيرة في مفاوضاتهم مع المدرب كونسيساو.

🗓️ حدث في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر 1998.

تأهل #النصر إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى، وذلك بعد فوزه بكأس السوبر الآسيوي😍.

(📸: @AbuJana999 ) pic.twitter.com/efX3tL1Fbg — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 11, 2018

ومن المتوقع أن يعلن النصراويون خلال الأسبوع الحالي إغلاق هذا الملف الشائك بالتوقيع مع أحد الأسماء التي وُضعت بديلة في حال اعتذار البرتغالي جارديم عن تدريب النصر، وهو ما حدث.