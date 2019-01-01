إدارة النصر تنجح في حل أزمة فيتوريا ويحيى الشهري

الشهري قد قام بالاعتراض على قرار المدير الفني عقب خروجه من مواجهة الجيل في كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تمكنت إدارة نادي النصر السعودي من حل الأزمة التي حدثت بين المدير الفني روي فيتوريا واللاعب يحيى الشهري بعد اعتراض الأخير على قرار المدير الفني في مباراة الجيل.

وكان الشهري قد قام بالاعتراض على قرار المدير الفني عقب خروجه من مواجهة الجيل في كأس خادم الحرمين الشريفين، ما تسبب في إبعاد اللاعب عن مواجهة الرائد.

يحيى الشهري حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الزوراء بعد أن نجح في قيادة الفريق لحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى للبطولة الآسيوية.

جوليانو: استبعادي من قائمة المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 كان أمر محزن للغاية، ولكن سأحاول العمل والتركيز ومواصلة التطور من أجل العودة مجددًا للمنتخب 🇧🇷 pic.twitter.com/toaLMUUpkA — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 11, 2019

التقارير المقربة من النادي أكدت أن المدير الفني فيتوريا تقبل اعتذار اللاعب، مؤكدا أنه يعلم مدى رغبة يحيى الشهري في تمثيل الفريق، والبحث عن التواجد مع الفريق بشكل أساسي.

فيتوريا أكد لإدارة العالمي أن المستوى الذي ظهر به اللاعب في مواجهة الزوراء العراقي في بطولة آسيا يوكد أهمية تواجده في الفريق، وأنه يرغب في استمراره .

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يُذكر أن نادي النصر تنتظره مواجهة قوية أمام الاتحاد في الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل المحافظة على الصدارة.