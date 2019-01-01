إدارة النصر تطلب من فيتوريا برنامج التحضير للسوبر السعودي

يلتقي العالمي وحامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون

تأمل إدارة نادي النصر السعودي في حسم لقب جديد ينضم لنجاحها خلال الفترة الحالية، وذلك مع اقتراب موعد مباراة كأس السوبر السعودي.

ويلتقي العالمي وحامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 4 يناير المُقبل.

وأبلغت الإدارة برئاسة صفوان السويكت المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بضرورة حسم لقب السوبر.

كما أبلغت الإدارة فيتوريا بضرورة وضع برنامج الفريق في كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر بين النصر والتعاون.

وأضافت المصادر نفسها، أن الإدارة وضعت كافة الحلول للمدرب من أجل اختيار الطريقة المناسبة سواء بإجراء التدريب الأخير في الرياض أو جدة، إضافة إلى تأمين طائرة خاصة للبعثة.

وكان الحساب الرسمي لبطولة السوبر السعودي، قد أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، موعد مباراة النصر والتعاون، حيث ستقام في تمام الـ 19:15 توقيت القاهرة، 20:15 توقيت مكة المكرمة، 17:15 توقيت جرينتش.

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وستقام مواجهة فريقي النصر والتعاون في السوبر السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة».