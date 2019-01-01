إدارة النصر تُحدد قيمة بيع محمد فوزير

اللاعب المغربي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن تحديد الإدارة مبلغ التنازل عن اللاعب المغربي محمد فوزير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب المغربي خرج من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مدرب العالمي بسبب عدم اقتناعه به عقب عودته من الإعارة من نادي أحد السعودي.

التقارير أشارت إلى أن نادي النصر حدد مبلغ 500 ألف دولار من أجل التنازل عن اللاعب المغربي محمد فوزير لأي ناد يرغب في ضمه.

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مصادر "جول" كانت قد كشفت عن تلقي اللاعب أحد العروض من الأندية التركية ، بجانب عرض محلي.

النصر كان قد تعاقد مع فوزير في أغسطس 2017، لمدة ثلاث سنوات ليمثل الفريق في 22 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف.

وبعدما تمت إعارته إلى اتحاد طنجة المغربي في سبتمبر 2018 ثم إلى أحد في يناير الماضي، حيث تبقى من عقده عام.