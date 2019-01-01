إدارة النصر تُبلغ الغير مرغوب فيهم بالبحث عن عروض جديدة

من المنتظر أن يتم توقيع مخالصات مالية نهائية مع عدد من اللاعبين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر أبلغت عددًا من اللاعبين بعدم وجود مكان لهم في قائمة الفريق للموسم الجديد 2019\2020.

التقارير المقربة من العالمي أشارت إلى أن إدارة النصر طالب اللاعبين بالبحث عن عروض للانتقال إلى أندية أخرى، وذلك بناء على التقرير الفني المقدم من مدرب الفريق فيتوريا.

ومن المنتظر أن يتم توقيع مخالصات مالية نهائية مع عدد من اللاعبين، فيما سيحظى بعض اللاعبين بفرصة أخيرة لإثبات أنفسهم خلال معسكر البرتغال.

📊 مروان دا كوستا في مباراة اليوم 💪



👕 لعب: 90 دقيقة

🤝 مرر الكرة: 53 تمريرة

👌 دقة التمرير: 79.2%

💪 أخطاء لصالحه: 3

❌ أخطاء مرتكبة على الخصم: 2 pic.twitter.com/7bnqMnMyW8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 1, 2019

لاعبي النصر يعودوا رسميًا للتدريبات بالرياض يوم الأحد المقبل، وتحديداً في السابع من شهر يوليو، ويغادر إلى معسكره في البرتغال في 12 من الشهر نفسه.

قالت تقارير أن المدير الفني روي فيتوريا جهز قائمة للرحيل عن النادي تصدرها الثلاثي غير السعودي المهاجم الكونغولي جونيور كاباناغا، ولاعب الوسط المغربي محمد فوزير، والمدافع البيروفي كريستيان راموس، بالإضافة للاعبين السعوديين المهاجم متعب الحماد، ولاعبي الوسط نواف الفرشان وعبدالرحمن الظفيري وراكان الشملان ومحمد الشهراني، والمدافعين حمد العقيلي وخالد الشويع، وظهيري الجنب متعب المطلق وسالم علي مواليد السعودية.

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ويستمر المعسكر حتى الأول من شهر أغسطس المقبل، حيث سيخوض الفريق عدداً من المباريات الودية خلال فترة الإعداد.

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يذكر أن الثنائي المغربي نور الدين أمرابط والنيجيري أحمد موسى لن ينضما لتدريبات الفريق منذ البداية، حيث سيحظى الثنائي بإجازة خاصة، وذلك بسبب مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كاس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر.