إدارة النصر تؤجل مفاوضات تجديد التعاقد مع برونو أوفيني

ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع العالمي شهر يونيو المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت إدارة نادي النصر السعودي تأجيل مناقشة قرار تجديد عقد المدافع البرازيلي برونو يوفيني إلى نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع العالمي شهر يونيو المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلاف النصر منذ شهر يناير الماضي.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

ومن المتوقع أن تدخل الإدارة في مفاوضات معه نهاية الموسم في حال عدم إقرار أي تغيير على عدم اللاعبين الأجانب في كل فريق.

ويُقدم أوفيني مستوى مميز خلال الموسم الحالي، وكان سببًا في فوز العالمي بمباراة ديربي الرياض أمام الهلال بعد تسجيله ثنائية.

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من جهة أخرى، تأكد غياب لاعب الوسط في النصر المغربي نور الدين أمرابط عن مباراة فريقه امام الفتح يوم غد (الخميس) ضمن مباريات الاسبوع الـ28 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لعدم جاهزيته البدنية.