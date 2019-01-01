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إدارة النصر تؤجل مفاوضات تجديد التعاقد مع برونو أوفيني

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ينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع العالمي شهر يونيو المقبل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت إدارة نادي النصر السعودي تأجيل مناقشة قرار تجديد عقد المدافع البرازيلي برونو يوفيني إلى نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع العالمي شهر يونيو المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلاف النصر منذ شهر يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تدخل الإدارة في مفاوضات معه نهاية الموسم في حال عدم إقرار أي تغيير على عدم اللاعبين الأجانب في كل فريق.

ويُقدم أوفيني مستوى مميز خلال الموسم الحالي، وكان سببًا في فوز العالمي بمباراة ديربي الرياض أمام الهلال بعد تسجيله ثنائية.

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