إدارة الاتحاد تمنح سييرا حرية غربلة الفريق

قررت إدارة العميد منح سييرا حرية تحديد خياراته من اللاعب للموسم الرياضي المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن منح إدارة العميد برئاسة لؤي ناظر المدير الفني التشيلي لويس سييرا الصلاحيات الكاملة من أجل غربلة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة العميد منح سييرا حرية تحديد خياراته من اللاعب للموسم الرياضي المقبل، وذلك بعد نجاحه في مهمة إبعاد الفريق عن خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

جوميز: انتقلت لـ #الهلال من أجل المال، بسبب الأزمة المالية الكبيرة في جالطة سراي ذاك التوقيت، لكنني سعيد للغاية بالتواجد في أحد أكبر الأندية الآسيوية.🗣️ pic.twitter.com/1fVAMoWOmH — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

ومن المنتظر أن يُجهز المدير الفني عقب نهاية الموسم الجاري ملف كامل لجميع لاعبي الفريق سواء المحليين أو المحترفين لتحديد ملامح القائمة الموسم المقبل.

التقارير المُقربة أشارت إلى أنه من المنتظر أن يشهد الفريق غربلة واسعة، وذلك بإبعاد عدد من اللاعبين المحليين والأجانب واستقطاب آخرين.

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في إطار أخر، بدأ صناع القرار في الاتحاد المفاضلة بين عدد من الأسماء، لتكون بديلة لنجم الفريق فهد المولد، الذي قد يتعرض لعقوبة الإيقاف، بعد سقوطه في اختبار المنشطات، وذلك لتعويض غياب اللاعب الذي يشكل ثقلاً فنياً كبيراً للفريق.