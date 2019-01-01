إدارة الاتحاد تسعى لحل أزمة مروان دا كوستا

تأمل الإدارة في التوصل مع اللاعب لتسوية بشأن مستحقات المالية على النادي

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاتحاد الحالية برئاسة إنمار الحائلي بدأت في فتح خطوط التواصل مع اللاعب المغربي مروان دا كوستا من أجل احتواء أزمة اللاعب.

وشهدت الفترة الماضية مطالبة اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة، إلا أن مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي لم يتمكن من حل المشكلة، ليتكرر سيناريو رحيل المحترف السابق إيميليانو فيشيو.

وتأمل الإدارة في التوصل مع اللاعب لتسوية بشأن مستحقات المالية على النادي لإنهاء الارتباط مع اللاعب ودياً.

وتشير التقارير إلى توصله لاتفاق مبدئي للانتقال لأحد الأندية التركية، في الوقت الذي أشارت المصادر إلى مباحثات جارية مع الأطراف المطالبة بمستحقات مالية للاتفاق على تسوية معها.

ومن المتوقع أن يتم عرض فكرة تسليم دفعة مالية للاعب من مستحقاته وجدولة المتبقي أو الاتفاق على مبلغ محدد تقوم بالوفاء به وإغلاق ملف الشكوى المقدم من جهتهم على النادي.

دا كوستا كان قد أكد أن أسباب استمرار توتر علاقته مع رئيس مجلس إدارة العميد، أنمار الحائلي، بالإضافة إلى عدم وفاء الإدارة بالوعود التي قطعتها أمامه، وكذلك ابتعاده عن عائلته لعدم التمكن من إحضارها إلى جدة، كل ذلك دفعه للرحيل.