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إدارة الاتحاد تسعى للتعاقد مع الجامايكي میكائیل انطونیو

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الاتحاد يستهدف التعاقد مع اللاعب في انتظار تحديد موقف إدارة النادي من بيعه
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الجامايكي میكائیل انطونیو لاعب نادي ویست ھام یونایتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة «ذي صن» الإنجليزية أشارت إلى أن الاتحاد يستهدف التعاقد مع اللاعب في انتظار تحديد موقف إدارة النادي من بيعه.

میكائیل انطونیو لعب دورًا هامًا مع فريقه ویست ھام یونایتد ضمن العشر الأوائل في الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الاتحاد وویستھام یونایتد قد تشهد صعوبة كبيرة، نظرًا لسعي المدرب مانویل بیلجریني الاحتفاظ باللاعب.

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وتعمل إدارة نادي الاتحاد بكل قوة على التعاقد مع لاعب مميز في الخط الأمامي لتعويض غياب نجم الفريق فهد المولد بسبب الإيقاف.

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