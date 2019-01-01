إدارة الاتحاد تسعى للتعاقد مع الجامايكي میكائیل انطونیو

الاتحاد يستهدف التعاقد مع اللاعب في انتظار تحديد موقف إدارة النادي من بيعه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الجامايكي میكائیل انطونیو لاعب نادي ویست ھام یونایتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة «ذي صن» الإنجليزية أشارت إلى أن الاتحاد يستهدف التعاقد مع اللاعب في انتظار تحديد موقف إدارة النادي من بيعه.

میكائیل انطونیو لعب دورًا هامًا مع فريقه ویست ھام یونایتد ضمن العشر الأوائل في الدوري الإنجليزي.

في أخر موسمين قدم إلينا لاعبين من الدوري الصربي🔝



🗓️2017 ليوناردو دي سوزا الذي انضم إلى @ALAHLI_FC



🗓️2018 تاوامبا الذي انضم إلى سكري القصيم العام الماضي @AltaawounFC



🗓️2019 ديجينك انضم إلى @Alhilal_FC في مطلع هذا العام pic.twitter.com/fa39YghDNd — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 11, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الاتحاد وویستھام یونایتد قد تشهد صعوبة كبيرة، نظرًا لسعي المدرب مانویل بیلجریني الاحتفاظ باللاعب.

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وتعمل إدارة نادي الاتحاد بكل قوة على التعاقد مع لاعب مميز في الخط الأمامي لتعويض غياب نجم الفريق فهد المولد بسبب الإيقاف.