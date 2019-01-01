إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع الصربي نيمانيا ميليتش

لن تكون مهمة تعاقد الاتحاد مع اللاعب الصربي سهلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية تحرك إدارة نادي الاتحاد برئاسة إنمار الحائلي من أجل التعاقد مع ولاعب نادي بارتيزان الصربي نيمانيا ميليتش، من أجل دعم الخطف الخلفي للفريق.

إدارة الاتحاد الجديدة تعمل بكل قوة حاليًا من أجل دعم الفريق قبل بداية الموسم 2019\2020 لعدم تكرار خيبة الامل التي عانى منها الفريق خلال الموسم الماضي.

ولن تكون مهمة تعاقد الاتحاد مع اللاعب الصربي سهلة خاصة في ظل اهتمام صيني وتركي للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

🎙المدير الفني الجديد للأهلي: أعتقد أني قادر على تحقيق الألقاب مع الفريق

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ميليتش يُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن و لعب خلال الموسم الماضي 38 بجميع المسابقات سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة أخرى.

كما انفرد جول - سيروتي ينضم رسميًا إلى نادي سان لورينزو الأرجنتيني

وكانت إدارة الاتحاد قد حددت 10 أسماء بالاتفاق مع المدير الفني لويس سييرا من أجل الإطاحة بهم من قائمة الفريق قبل الموسم الجديد.