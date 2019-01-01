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إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع الصربي نيمانيا ميليتش

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Getty Images
لن تكون مهمة تعاقد الاتحاد مع اللاعب الصربي سهلة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية تحرك إدارة نادي الاتحاد برئاسة إنمار الحائلي من أجل التعاقد مع ولاعب نادي بارتيزان الصربي نيمانيا ميليتش، من أجل دعم الخطف الخلفي للفريق.

إدارة الاتحاد الجديدة تعمل بكل قوة حاليًا من أجل دعم الفريق قبل بداية الموسم 2019\2020 لعدم تكرار خيبة الامل التي عانى منها الفريق خلال الموسم الماضي.

ولن تكون مهمة تعاقد الاتحاد مع اللاعب الصربي سهلة خاصة في ظل اهتمام صيني وتركي للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ميليتش يُجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن و لعب خلال الموسم الماضي 38 بجميع المسابقات سجل خلالها أربعة أهداف وصنع أربعة أخرى.

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وكانت إدارة الاتحاد قد حددت 10 أسماء بالاتفاق مع المدير الفني لويس سييرا من أجل الإطاحة بهم من قائمة الفريق قبل الموسم الجديد.

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