الانتقالات

إدارة الاتحاد ترفع عرضها للتعاقد مع عبدالفتاح آدم

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إدارة العميد رفعت عرضها للتعاقد مع آدم
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية سعودية إن إدارة الاتحاد قدمت عرضًا جديدًا لإدارة التعاون من أجل التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

التقارير أكدت أن إدارة العميد رفعت عرضها للتعاقد مع آدم إلى 22 مليونًا، من أجل إقناع مسؤولي سكري القصيم التخلي عن اللاعب.

الاتحاد يجد منافسة قوية من العديد من الأندية للتعاقد مع اللاعب وعلى رأسها ناديي الهلال والنصر اللذان يستهدفان المهاجم المحلي الواعد.

وأضافت التقارير أن إدارة السكري تدرس عرض العميد للرد عليه في أقرب فرصة، من أجل حسم مصير اللاعب.

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وفي الإطار نفسه، كشفت تقارير أن نادي النصر قرر تجميد صفقة التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون والمنتخب السعودي.

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وأبلغ المفاوض النصراوي اللاعب ونادي النصر بتجميد الصفقة لحين حسم موقف انتخابات رئاسة النادي.

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