إدارة الاتحاد تُحفز اللاعبين بمكافأة خاصة للفوز على الوحدة

تأمل إدارة العميد في عودة الفريق إلى الانتصارات

ماجد جزر

نقلت إدارة نادي الاتحاد السعودي ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية عن مواجهة الوحدة مساء الغد السبت في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تقارير أشارت إلى أن الإدارة رصدت عشرة آلاف ريال لكل لاعب، حال الفوز على الوحدة، من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية.

وتأمل إدارة العميد في عودة الفريق إلى الانتصارات بعد الهزيمة من الحزم 2 / 1، في الجولة السادسة التي سبقت فترة التوقف الدولية.

وكان المدرب التشيلي لويس سييرا، قد ركز خلال الحصة التدريبية أمس على رفع معدلات اللياقة فضلاً عن الجوانب الفنية التي سيخوض بها لقاء فرسان مكة.

الآسيوية تُعطل تجديد عقد عبدالله المعيوف مع الهلال

يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز السادس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط جمعهم من 5 مباريات.