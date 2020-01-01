إدارة الاتحاد تحسم موقفها من رحيل فهد المولد وفواز القرني

عقود اللاعبين مازالت سارية

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد، أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي لن تفرط في أي لاعب يحتاجه الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وبحسب صحيفة عكاظ فأن إدارة العميد لن تتخلي عن الثلاثي فهد المولد، وعبدالرحمن الغامدي، والحارس فواز القرني.

وأكدت التقارير أن إدارة العميد تتمسك ببقاء الثلاثي، وأن الحديث عن رحيلهم مجرد شائعات ليس له أساس من الصحة.

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وأكدت مصادر الصحيفة أن عقود اللاعبين مازالت سارية، حيث ينتهي عقد فهد المولد في العام 2022، وعبدالرحمن الغامدي في العام 2021، والحارس فواز القرني ينتهي 2022».

وكان المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي قد أكدت لإدارة النادي التمسك بجميع اللاعبين خاصة المحليين وعدم وجود أي نية لرحيل أي لاعب نظرًا لموقف النادي الصعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الناقد الرياضي عدنان جستنية، كشف منذ أيام عن مفاجأة من العيار الثقيل، بأن هناك تمهيدًا لانتقال ثنائي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جستنية قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع عبر قناة 24 الرياضية: "فهد المولد وفواز القرني وبعض اللاعبين، لا يرغبون في وجود حامد البلوي مع الفريق، لأنه كان سببًا في رحيل عبد الفتاح عسيري عن نادي الاتحاد".