إدارة الاتحاد تُجهز 8.5 مليون ريال لتسديد رواتب اللاعبين

إدارة الاتحاد تعمل حاليًا من أجل تسليم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية راتب شهر نوفمبر

تقع إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تحت ضغط كبير خلال الفترة الحالية بسبب الديون التي تُحار النادي بسبب رواتب ومستحقات اللاعبين.

تقارير صحفية قالت أن إدارة الاتحاد تعمل حاليًا من أجل تسليم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية راتب شهر نوفمبر.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فان إدارة العميد تُجهز دفع الرواتب الشهرية والتي تصل إلى ما يقارب الـ 8.5 مليون ريال تقريبًا.

وكان اللاعب المغربي مروان دا كوستا آخر الراحين عن النادي، حيث غادر المملكة السعودية قبل أيام، تاركًا خطاب إلى مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي مطالبًا فسخ تعاقده مع النادي.

طلب اللاعب جاء لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لأكثر من شهرين، وتمنحه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حق فسخ التعاقد من طرف واحد.

يذكر أن الاتحاد يعاني كذلك من تراجع في النتائج والمستوى، حيث تلقى سبع هزائم حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم ينتصر سوى في أربعة لقاءات فقط، ليحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب بـ12 نقطة.