إدارة الاتحاد تتحرك لحل أزمة الرخصة الآسيوية

حرمت 7 أخرى منها أبرزها الاتحاد

ماجد جزر فيسبوك تويتر

بدأت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في التحرك من أجل حل القضايا العالقة على النادي والتي تسببت في تعطيل حصول النادي على الرخصة الآسيوية.

وتأمل إدارة العميد الحالية في إنهاء متطلبات الرخصة الآسيوية التي حالت دون حصول النادي عليها والتي تمنح حق المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.

وكانت لجنة التراخيص قد منحت الرخصة الآسيوية لموسم 2019-2020 لتسعة أندية، فيما حرمت 7 أخرى منها أبرزها الاتحاد.

وتُمنح الرخصة الآسيوية سنويًا للأندية بناءً على معايير إلزامية قانونية وإدارية ومالية ورياضية بجانب أخرى خاصة بالبنى التحتية، وهي التي تحدد مشاركة الفرق في البطولات الآسيوية من عدمها حال تأهلت لها عن الموسم الرياضي السابق.

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يُذكر أن محمد السليم رئيس لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أكد أن المعيار المالي كان السبب خلف حرمان عدد من الأندية من الرخصة الآسيوية.