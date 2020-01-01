إدارة الأهلي تنجح في حل أزمة جوزيف دي سوزا

جاء بعد ضغط من اللاعب على إدارة النادي

كشف تقارير صحفية برازيلية عن تسلم اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط النادي الأهلي جميع المستحقات المتأخرة التي طالب بها خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن هذا جاء بعد ضغط من اللاعب على إدارة النادي، وذلك بسبب عدم الصول على راتبه لأكثر من شهر متتالي.

وشهدت الأيام الأخيرة تردد أنباء عن تهديد دي سوزا بفسخ عقده الاحترافي مع النادي في حال عدم تسلمه جميع مستحقاته المتأخرة.

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ولكن اللاعب عاد ونفى ذلك عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وقال: «لا أريد مغادرة الأهلي، أريد مستحقاتي فقط».

وكانت صحف برازيلية وتركية قد تحدثوا من قبل عن وجود اهتمام أكثر من نادٍ برازيلي، بجانب أندية من الدوري التركي تستهدف التعاقد معه أيضًا.

وكان النادي الأهلي، تعاقد مع اللاعب جوزيف دي سوزا، في صيف عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي، في صفقة قدرت قيمتها بـ12 مليون يورو، وفي عقد لمدة 3 سنوات.