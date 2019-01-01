إدارة الأهلي تستهدف تجديد عقد صالح جمعة

صالح جمعة يُقدم أداءً رائعًا مع الأهلي منذ عودته للمشاركة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن اقتراب إدارة النادي الأهلي من تجديد تعاقدها مع صالح جمعة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن جمعة وافقة بشكل مبدئي على تمديد عقده مع النادي، عقب فتح الموضوع من قبل مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

صالح جمعة يُقدم أداءً رائعًا مع الأهلي منذ عودته للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي في المباريات الأخيرة.

سيد عبد الحفيظ: لا حقيقة لوجود مفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفى رينارد، والهدف من هذه الأخبار هدم استقرار الفريق 🗣️ pic.twitter.com/NXR17JLItu — جول مصر (@goaleg) May 7, 2019

التقارير أشارت إلى أن سيد عبد الحفيظ طلب من صالح جمعة تمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، بخلاف السنة المتبقية في عقده.

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وتستهدف إدارة الأهلي في الفترة الحالية الحفاظ على عناصر الفريق المهمة، حيث قامت الإدارة بتمديد عقود عدد من اللاعبين تنتهي عقودهم أيضاً بنهاية الموسم المقبل، منهم التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد.