إدارة الأهلي تستقر على قيد خوسيه خورادو بدلاً من دي سوزا

بدلاً من اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي يُعاني من الإصابة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي السعودي استقرار إدارة النادي على الإبقاء على لاعب الوسط الإسباني خوسيه خورادو.

ويأتي قرار إدارة النادي الأهلي للإبقاء على اللاعب بدلاً من اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي يُعاني من الإصابة.

قيد اللاعب جاء بعد اجتماع من المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم وإدارة النادي.

🎙️جيسوس مدرب #الهلال السابق: "لو استمريت مدرباً لنادي الهلال، لاخترت الشلهوب ضمن طاقمي الفني". pic.twitter.com/eMYJIH855L — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

إدارة الأهلي تلقت تقريراً رسمياً من الطبيب الفرنسي المعالج لسوزا مطلع الأسبوع الجاري، والذي أكد حاجة لاعب المحور إلى ثلاثة أشهر من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى الملاعب.

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ومن المنتظر أن يتم تحويل عقد اللاعب البرازيلي إلى قائمة الاستثمار، وصرف النظر عن قرار إبعاد خورادو على الرغم من الاستقرار عليه مسبقًا.