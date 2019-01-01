الانتقالات
الانتقالات

إدارة الأهلي تستغل مهند عسيري للتعاقد مع مدافع محلي

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جويدي نقل طلبه لإدارة الأهلي من أجل دعم مركز قلب الدفاع
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

طالب المدير الفني بنادي الأهلي بابلو جويدي إدارة النادي بدعم الفريق بمدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جويدي نقل طلبه لإدارة الأهلي من أجل دعم مركز قلب الدفاع بوصفه مركزًا أساسيًّا ويحتاج للدعم بلاعب محلي.

تقارير مقربة من الأهلي أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي تستهدف استغلال اللاعب مهند عسيري كورقة مهمة من أجل ضم مدافع محلي.

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ومن المنتظر أن يتم استغلال عسيري كصفقة تبادلية مع أي نادي من أجل تسهيل عملية المفاوضات.

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وكان مهند عسيري قد أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الرحيل عن النادي، بسبب خروجه من حسابات المدير الفني.

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