إدارة الأهلي السعودي تستهدف التعاقد مع مدرب عالمي

هذه الخطوة أول الخطوات التصحيحية المطروحة من قبل القائمين على ترتيب أمور النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية تمسك إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع جهاز فني على مستوى عالمي من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

مصادر مقربة من الأهلي أكدت لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتجاه لدى المترشحين لرئاسة مجلس إدارة النادي هو التعاقد مع جهاز فني عالمي لقيادة الفريق.

ويرى المرشحون لرئاسة الراقي أن هذه الخطوة أول الخطوات التصحيحية المطروحة من قبل القائمين على ترتيب أمور النادي خلال المرحلة الحالية.

سعيد المولد يعتذر لجمهور #الأهلي على مستواه في الفترة الأخيرة 🗣️ pic.twitter.com/x5nbiAPFIE — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

إدارة الأهلي الحالية برئاسة عبدالله بترجي أعلنت عن إقالة المدير الفني خورخي فوساتي مدرب النادي الأهلي بسبب سوء نتائج الفريق.

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ويأمل المسؤولين في إنهاء هذا الأمر في الوقت المناسب، حتى يحصل المدير الفني الجديد على الوقت الكافي لإعداد الفريق للموسم الجديد.

يُذكر أن المدير الفني الوطني يوسف عنبر هو المدير الفني الحالي للنادي الأهلي ومن المتوقع أن يُنهي الموسم مع الفريق.