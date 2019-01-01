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الانتقالات

إدارة الأهلي السعودي تُجدد عقد عبد الفتاح عسيري

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العديد من التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نجحت إدارة النادي الأهلي في تجديد عقد صانع الألعاب عبدالفتاح عسيري لموسمين مقبلين ليستمر بذلك أهلاوياً حتى فبراير 2021.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورجحت العديد من التقارير عودة اللاعب من جديد إلى ناديه السابق الاتحاد الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

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 وكانت التجديد مع عسيري قد ساهم في التكفل بها رئيسا النادي السابقين الأمير فهد بن خالد وماجد النفيعي إضافة إلى عضو الشرف الدكتور ياسر محروس.

وتستهدف إدارة الأهلي الحفاظ على جميع اللاعبين المحليين من أجل عدم وجود أزمة في قائمة الفريق الآسيوية التي ستشهد قيد 4 لاعبين أجانب فقط.

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