إدارة الأهلي لا تتعجل في حسم بديل بابلو جويدي

تشهد العديد من الخيارات ومنها الأوروجوياني جورج فوساتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تدرس إدارة النادي الأهلي السعودي حالياً العديد من السير الذاتية من أجل التعاقد مع مدير فني، ليحل بدلاً للمدير الفني التشيلي بابلو جويدي.

تقارير مقربة من الأهلي أشارت إلى أن قائمة المرشحين على طاولة مسؤولي النادي، تشهد العديد من الخيارات ومنها الأوروجوياني جورج فوساتي.

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كما يبرز اسم المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أشارت وسائل إعلام كرواتية عدة خلال الساعات الماضية إلى تلقيه عرضاً عاجلاً من النادي الأهلي.

مسؤولي النادي الأهلي يخططون للتعاقد مع مدير فني على مستوى الطموحات بالنسبة لهم على جميع الأصعدة سواء الفنية أو من ناحية التعامل مع اللاعب.

أجانب الأهلي

عمر السومة 🇸🇾

محمد عبدالشافي 🇪🇬

ديجانيني 🇨🇻

دياز 🇨🇱

كلاوديو بايزا 🇨🇱

نيكولاي ستانسيو 🇷🇴

ادريلان سانتوس 🇧🇷

دي سوزا 🇧🇷 pic.twitter.com/uGoeFVsqh5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 4, 2019

ويُقدم الأهلي تحت قيادة جويدي مستويات متذبذبة سواء في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ودع الفريق المنافسات فيها من دور الـ16 للمسابقة على يد فريق الوحدة.