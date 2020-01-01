إدارة أهلي جدة تبدأ حل أزمة المستحقات المتأخرة

تعمل الإدارة الجديدة على تلافي كل الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة

سلمت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة جميع اللاعبين في الفريق الأول بجانب جميع العاملين في النادي راتب شهر بالتنسيق مع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

وتعمل الإدارة الجديدة على تلافي كل الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة ومازالت تُعاني منه الإدارة الحالية، وأبرزها أزمة تأخر الرواتب.

ووضعت الإدارة الحالية أزمة الرواتب المتأخرة على رأس الملفات التي تسعى لمعالجتها ووضع حلول لها وتنظيمها خلال الفترة المقبلة.

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ويبدو أن إيقاف النشاط الرياضي قد صب في مصلحة الإدارة الحالية التي تعمل بكل قوة لإعادة الفريق إلى مكانته الصحيحة على جميع الأصعدة.

وكان عدد من اللاعبين قد طالبوا خلال الفترة الماضية بالحصول على مستحقات مالية ممثلة في دفعات من مقدمات عقودهم لم تسلم لهم منذ عدة سنوات.

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ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين سلمان المؤشر الذي أوضح بعد إحدى المباريات لفريقه عدم تسلمه مستحقاته المالية منذ ثلاث سنوات، وهو ما ينطبق على عدد من زملائه بالفريق كذلك، حيث تسعى إدارة النادي لمعالجتها خلال الفترة المقبلة.