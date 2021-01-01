إحصائيات "سلبية" صادمة وسر الرقم 3 بعد سقوط الأهلي أمام الرائد

الأهلي يواصل سقوطه أمام الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

واصل الأهلي في السقوط خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الهزيمة أمام الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة 25 التي أقيمت مساء الخميس.

الأهلي واصل ترنحه خلال الموسم الحالي، بأرقام صادمة تحدث لأول مرة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، بعد أن كان له أكثر من فرصة خلال الموسم الجاري للمنافسة على اللقب.

عقب ثلاثية الرائد في شباك الأهلي، أصبح لأول مرة يستقبل الراقي 44 هدفًا في 25 جولة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليدل على هذا ضعف المنظومة الدفاعية لقلعة الكؤوس.

وواصل الأهلي سقوطه بالهزيمة السادسة على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بالإضافة إلى سلسلة عدم تحقيق الفوز التي وصلت إلى 8 مباريات للمرة الأولى أيضًا ليكتمل عقد الأرقام المخيبة.

ولعب رقم 3 دورًا صادمًا أمس عقب هزيمة الراقي أمام الرائد حيث هي الثالثة على التوالي داخل أرضه للمرة الأولى في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، وأصبح الفريق لم يحقق الفوز خلال الـ3 أشهر الماضية لأول مرة أيضًا.

ويحتل الأهلي في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين المركز السابع برصيد 35 نقطة من 25 لقاء، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهم وتعادل في 5 مواجهات.