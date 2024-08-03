"هدايا" المهيدب تفاجئ لاعبي النصر .. وخلاف جماهيري حول فرحة كبرى لن يعود للرياض بدونها!

ماذا ينتظر معسكر النصر بعد وصول المهيدب؟

فاجأ إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر غير الربحية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى معسكر الفريق في إسبانيا، في إطار الفترة التحضيرية الثانية للأصفر، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، أن المهيدب، قدم هدايا ثمينة للاعبي الفريق في معسكر مدينة ماريبا؛ من أجل تحفيزهم ودعمهم قبل بداية الموسم الجديد، في حين ارتبطت رحلة رئيس النصر، بحسم ملفات مهمة، بين ملف المدافع الإسباني إيمريك لابورت، الذي ذكرت تقارير بأنه يرغب في الرحيل إلى نادي ريال مدريد، مع التنازل عن مستحقاته المالية، وكذلك عقد اجتماع مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، من أجل مناقشة نتائج الفريق، وأسباب رفض تعيين المدرب الوطني سعد الشهري في الجهاز الفني.

وشهد معسكر النصر في ماريبا، وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة، من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الإجازة الخاصة به، على خلفية مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

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وفي هذا السياق، قال الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، إن المهيدب لن يعود للعاصمة الرياض، إلا بفرحة لكل النصراويين، ليشعل الجدل بين الجماهير النصراوية، في الكشف عن هوية القرار المرتقب من قِبل رئيس النصر، بين التعاقد مع صفقات جديدة، أو الاستغناء عن الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين وديتين في معسكر إسبانيا، حيث يواجه غرناطة وألميريا، في 4 و8 أغسطس الجاري، قبل العودة إلى الرياض، حيث تستعد كتيبة لويس كاسترو، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تقام خلال الفترة بين 13 و17 أغسطس، والتي تشهد مواجهة بين النصر والتعاون في 14 من الشهر الجاري، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، ليواجه المتأهل من الهلال ضد الأهلي.