إبراهيموفيتش يكشف مصيره مع ميلان

زلاتان إبراهيموفيتش يكشف عن مصيره مع ميلان مع قرب عقده من الانتهاء.

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان على سعادته رفقة الفريق الإيطالي في الأشهر الماضية، فخره بما يقدمه النادي من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زلاتان وأكد خلالها على رغبته في الاستمرار رفقة ميلان لما بعد العقد الخاص به.

وقال إبراهيموفيتش: "أنا أشعر بحال جيد للغاية في ميلان، ولدي الكثير من المشاعر الإيجابية حول تجديد تعاقدي مع الفريق".

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وأضاف: "الأجواء التي تم صنعها في ميلان هي سبب نجاحنا هناك، أريد أن أستمر مع الفريق، والمشروع مثير للغاية".

وينتهي التعاقد الخاص بالنجم السويدي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه يستطيع الرحيل بشكل مجاني وينضم لأي فريق.

وكان زلاتان قد ظهر بشكل مذهل رفقة ميلان في الموسم الجاري، تحديدًا في بدايته قبل أن تنال الإصابات منه ويتراجع ترتيب الفريق في الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن زلاتان كان قد شارك في 23 مباراة مع ميلان هذا الموسم في كل البطولات، وسجل خلالها 17 هدفًا وصنع هدفين فقط.