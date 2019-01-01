أرتور: أهدي الفوز للجماهير.. وسعيد بتقديم التحكم في الكرة

البرازيلي سعيد بالنصر في الكلاسيكو..

أبدى أرتور ميلو لاعب وسط برشلونة سعادته بالفوز على ريال مدريد بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 26 لليجا.

وقال أرتور عقب المباراة:"نحن نسير بشكل جيد في طريقنا هذا الموسم. نعلم أنه لا يزال أمامنا المزيد لتحقيق أهدافنا".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية أنه أتاح لي منح السعادة لجماهيرنا وهذا النصر لأجلهم".

وأوضح:"كل لاعب يملك صفاته المميزة، وأعتقد أني بوسعي توفير التحكم".

يذكر أن برشلونة قد ابتعد بصدارة الليجا عن غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق 12 نقطة، ليبقى أتلتيكو مدريد هو المنافس الفعلي في الوقت الحالي.