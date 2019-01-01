متصدر الدرجة الثانية الإيطالية يحاول ضم إبراهيموفيتش

أين يلعب إبرا العام القادم؟

كشف متصدر الدرجة الثانية الإيطالية بينيفينتو عبر رئيسه عن محاولته ضم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في ظل حديثه المتكرر عن العودة إلى إيطاليا.

إبرا ذكر في حوار مؤخراً أنه سيعود لإيطاليا من بوابة نادي يملك تاريخاً ويريد إعادته نحو سكة الانتصارات من جديد، الأمر الذي اُعتبر تلميحاً حول ميلان أو بولونيا.

وقال أوريستو فيجوريتو، رئيس بينيفينتو، مع "Otto Gol": "ليست مزحة، فكرنا في الأمر، وتحدثت مع إنزاجي الذي يرتبط بصداقة مع إبراهيموفيتش".

وأضاف: "توصلنا لقرار أن الأمر لا يمكن تطبيقه لأن صعب أن بطل مثله يلعب في دوري الدرجة الثانية وصعب إقناعه بذلك، وأيضاً لأننا نريد الاستمرار بالمجموعة الحالية".

وواصل: "إبراهيموفيتش يمتلك عقلية مختلفة، برأيي لايزال من الأقوى في العالم، ولذا من الصعب أن يأتي هنا، ولكن أريد أن أذكركم أن في وجودنا الصغير بالسيري آ لعب معنا ساندرو وسانيا ودياباتيه".

وختم: "لو إبرا اختار القدوم لبينيفينتو ستكون ضربة بقوة 110 بالمائة وليس فقط 90 بالمائة".

ميلان يفقد الأمل في ضم إبراهيموفيتش

بينيفينتو حالياً يدربه فيليبو إنزاجي، ويملك 31 نقطة في صدارة دوري الدرجة الثانية الإيطالية، بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه.