إبراهيموفيتش يثير الجدل: لن أسدد ركلات الجزاء مجدداً وتعمدت إغاظة السويديين

إبرا يتألق رغم إضاعة ركلة جزاء

علق زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، على التعادل المثير أمام فيرونا لحساب الدوري، والذي شهد إضاعته ركلة جزاء، كما كشف عن السبب وراء رسالته الأخيرة بخصوص منتخب بلاده السويد.

وتعادل ميلان أمام ضيفه فيرونا الأحد بهدفين لكل جانب، وسجل إبرا التعادل بالوقت المضاف، ولكن أضاع ركلة جزاء هي الثالثة له هذا الموسم.

وقال السويدي بعد المباراة مع "سكاي": "غاضب بسبب أننا لم نفز، أضعنا عديد الفرص أمام المرمى وأضعت ركلة جزاء، المرة القادمة سأتركها لكيسي، هذا سيكون أفضل، التعادل ليس كافياً".

المزيد من الفرق

وأكمل: "سجلوا هدفين ولكن عدنا، المهم الحفاظ على الثقة والانتصار بالنظر لمركزنا بالجدول، بعض الفرق لم تصل لمستواها بعد، والمنافسة ستكون صعبة على السكوديتو".

وواصل إبرا: "من سيحقق اللقب؟ من سيمتلك الحالة البدنية الأفضل في ظل ذلك الموسم المضغوط، أرى فرقاً غير أتالانتا في المقدمة، وهناك عدة فرق ستنافس".

وعن حالته البدنية: "لحسن الحظ التوقف الدولي قد أتى، أحتاج للراحة واسترجاع الأنفاس، أشعر أنني لست في أفضل حالاتي بدنياً، خصوصاً أمام المرمى".

وعلق إبراهيموفيتش عن رسالته الأخيرة الغامضة بخصوص المنتخب: "لا، لن أعود، كنت فقط أقوم بإزعاج بعض الأشخاص في السويد".

يذكر أن مدرب المنتخب ياني أندرسون قد أكد في الأيام الماضية أن لا فرصة لعودة اللاعب لصفوف فريقه، مؤكداً عدم تفهمه رسالة إبرا، وأن اللاعب هو من اختار الاعتزال وأنه يحترم قراره.