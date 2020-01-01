هل يعود؟ إبراهيموفيتش يغازل السويد

السويدي يواصل التألق

غازل زلاتان إبراهيموفيتش المنتخب السويدي رغم سابق اعتزاله الدولي، وذلك بعد تألقه الكبير في الموسم الحالي في صفوف ميلان.

إبراهيموفيتش واصل التألق منذ عودته لصفوف الروسونيري يناير الماضي رغم تقدمه في العمر وبلوغه التاسعة والثلاثين من العمر، وآخر الأمور كانت تسجيل هدف وصناعة آخر في الانتصار على أودينيزي.

ونشر "إبرا" منشوراً على صفحته على "انستجرام" بقميص المنتخب السويدي وكتب: "وقت طويل ولم نرى بعضنا البعض"، ما اعتبره البعض تلميحاً من النجم لعودته من الاعتزال.

المزيد من الفرق

وأعلن إبراهيموفيتش اعتزاله اللعب الدولي بعد نهائيات أمم أوروبا 2016، وفُتح باب عودته بعد وصول السويد لمونديال 2018 ولكن المدرب ياني أندرسون، والذي لا يزال بعد في القيادة الفنية، رفض الأمر.

وفي غياب السويد، بلغت السويد ربع نهائي مونديال روسيا 2018 وتفوقت على ألمانيا في مجموعتها، وخرجت على يد إنجلترا بدور الثمانية بعد الهزيمة بهدفين نظيفين.

اقرأ أيضاً .. خلود إبراهيموفيتش ورونالدو وحماقة بوجبا .. عناوين الصحف 2 نوفمبر 2020

ولعب نجم ميلان مع السويد 116 مباراة دولية منذ لقاء جزر الفارو في 2001، وحتى المشاركة في أمم أوروبا 2016، وسجل 62 هدفاً.

وحتى الآن ساهم المهاجم في 23 هدفاً مع ميلان من عودته، إذ سجل 17 هدفاً وصنع ست تمريرات حاسمة، كأحد أكثر اللاعبين حسماً حول القارة العجوز.