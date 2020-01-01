إبراهيموفيتش يصل ميلان وسط استقبال الجماهير

إبرا يعود لميلانو

وصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صباح الخميس إلى ميلانو، تمهيداً لإتمام انتقاله لصفوف ميلان وبداية تجربته الثانية مع الفريق.

وأعلن الروسونيري التعاقد مع إبرا قبل أيام لمدة ستة أشهر مقبلة، وقابلة للتمديد لعام إضافي، وذلك بعد مفاوضات مكثفة طوال الأشهر الماضية.

وجاء إبراهيموفيتش لميلانو في الثانية عشر والنصف ظهراً قادماً من بلاده السويد عبر طائرته الخاصة، وكان في استقباله زفونمير بوبان، مسؤول النادي، وعدد كبير من جماهير النادي الإيطالي.

وتشير التقارير أن إبرا سيتوجه مباشرة نحو مقر النادي للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود الخاصة بانضمامه رسمياً لصفوف الفريق.

ورد لاعب إنتر ويوفي السابق على الإعلاميين الحاضرين قائلاً: "هل أنا سعيد؟ أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا اليوم، هذا بيتي، أنتظركم في سان سيرو".

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وأضافت التقارير من المواقع الإيطالية أن إبرا سيشارك في تدريبات الروسونيري مساء الخميس، استعداداً لمباراة سامبدوريا في الجولة الثامنة عشر الاثنين المقبل.

وتتحدث وسائل الإعلام أن صاحب الثمانية وثلاثين عاماً سيتقاضى راتباً يبلغ ثلاثة ملايين يورو عن الستة أشهر التي سيلعبها مع ميلان.

وسبق لإبرا تمثيل الروسونيري في الفترة من 2010 وحتى رحيله في 2012 نحو باريس سان جيرمان.