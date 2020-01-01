إبراهيموفيتش: منتهي؟ بدأت في الإحماء لتوي!

أنهى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الجدل حول رحيله..

أنهى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الجدل حول رحيله بفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .

حيث أكد إبراهيموفيتش تماسكه الكامل في رسالة اجتماعية و كيف سيظل السويدي بطل الرواية في ملاعب كرة القدم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم السويدي مع ميلان بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد محادثات بشأن التمديد.

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وكان النجم السويدي قد ظهر في حملة دعائية لأحد الشركات الرياضية في الأيام الماضية رفقة المذيعة الإيطالية الشهيرة ديليتا لوتا، بعد تلميحات من الطرفين قبلها للتمهيد لإطلاقها.

وتحدث صاحب الـ38 عامًا حول مستقبله قائلًا :"إذا كنت تعتقد أنني انتهيت ، فإن مهنتي ستنتهي قريبًا. أنت لا تعرفني".

وتابع "طوال حياتي كان علي أن أقاتل. لم يؤمن بي أحد ، لذلك كان علي أن أؤمن بنفسي. أراد بعض الناس أن يدمروني ، لكنهم جعلوني أقوى ، أراد الآخرون استغلالي ، لكنهم جعلوني أكثر ذكاءً. والآن تعتقد أني انتهيت".

وظهر البطل الإسكندنافي العزم والرغبة في أن يكون بطل الرواية في ملاعب كرة القدم .

حيث قال "لكم جميعاً شيء واحد فقط لأقوله: أنا لست مثلك ، لأنني لست أنت. لأنني زلاتان إبراهيموفيتش ، وأنا لا أزال في مرحلة الإحماء".

يذكر أن إبراهيموفيتش قد نجح في تسجيل 8 أهداف في 17 مباراة لعبها مع ميلان هذا الموسم، ليساعد على احتلال الفريق المركز الخامس بالدوري الإيطالي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات .