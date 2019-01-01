إبراهيموفيتش: بوجبا قادر على أن يُصبح الأفضل في العالم

السويدي يتحدث عن زميله السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال زلاتان إبراهيموفيتش أن زميله السابق في مانشستر يونايتد "بول بوجبا" يمتلك كل ما يلزم ليُصبح أفضل لاعبي العالم في مركزه.

وعاش بوجبا موسمًا سيئًا مع فريقه الإنجليزي حتى وصل المدرب أولي جونار سولشار وكان نقطة تحول في أداء اللاعب للأفضل، إذ أصبح من أعمدة الفريق الرئيسية وأبرز نقاط قوته.

إبرا تحدث عنه لصحيفة ميرور قائلًا "أعتقد أن بوجبا يمتلك القدرات اللازمة ليُصبح أفضل لاعبي العالم في مركزه. هو ولد جيد، يتدرب بجد، يستمع للنصائح، يريد أن يُصبح أفضل، يريد أن يفوز ويريد أن يؤدي أفضل".

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أضاف لاعب لوس أنجلوس جالاكسي "الأشياء التي تحدث خارج الملعب لا تؤثر عليه حقًا، لأنه حين تصل لهذا المستوى يُصبح الحديث عنك من الجميع، البعض يتحدث بإيجابية وآخرون بسلبية والبعض بين هذا وذاك، الجميع يتحدث".

النجم السويدي لم يتحدث عن الفرنسي فقط، بل قال حول ماركوس راشفورد الذي تطور بشكل لافت هو الآخر تحت قيادة المدرب النرويجي "راشفورد هو مستقبل مانشستر يونايتد. رأيته في البداية يلعب بفردية أكثر، لكنه يلعب حاليًا للمجموعة أكثر. أصبح يستخدم جودته لصالح الفريق وليس لصالحه فقط".

أتم إبرا "لديه إمكانيات كبيرة ومستقبل هائل مع يونايتد، والشيء الخاص به هو أنه قادم من الأكاديمية. أعتقد أن لا حدود له".

يُذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج حاليًا، ويستعد لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.