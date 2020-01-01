إبراهيموفيتش: الكرة الذهبية؟ أُفضل جائزة أفضل لاعب سويدي

تصريحات قوية من النجم السويدي كعادته

تحدث نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش في حوار جديد كشف فيه عن رأيه بخصوص الكرة الذهبية وعلاقته الخاصة بفريقه الحالي الروسونيري.

ولم يفز إبرا بالكرة الذهبية من قبل، وسبق ووجه عدة انتقادات للجائزة المقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

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وقال إبراهيموفيتش مع "سبورت ويك": "لن أبدل 12 كرة ذهبية سويدية فزت بها بواحدة من فرانس فوتبول لأن التي أملكها تعني الاستمرارية".

وأضاف: "رأيت العديد ممن فازوا بكأس العالم وأمم أوروبا والأبطال والكرة الذهبية حتى، وقدموا سنة رائعة ثم اختفوا، ولكن أنا في اللعبة منذ 25 عاماً ودوماً في القمة، وهذا ليس حظاً".

وأكمل إبرا: "الفوز هو إدماني، من الصعب تفسير الأمر ولكن أعيش للانتصارات، حتى في التدريبات، أملك نسبة 95 بالمائة انتصارات، لقد نقلت ذلك للفريق، أنظر أمام بارما، في الماضي كانوا ليكونوا سعداء بالتعادل، الآن كانوا يشعرون بالغضب".

وعن علاقته الخاصة بميلان: "لعبت في عديد الأندية وأحترم الجميع ولكن ميلان أشعر فيه بأنه المنزل، وذلك منذ يومي الأول، الأجواء مختلفة، بالنسبة لي ميلان على القمة دوماً".

وختم: "أنا سانتا كلوز، أجلب الهدايا لسبع وعشرين طفلاً، طفلان في السويد، و25 في ميلانيلو، لم نخسر كثيراً هذا العام، لا أعرف إذا كنت أنا السبب أم لا، ولكن بالتأكيد جلبت شيئاً ما، قبلي ميلان كان الثاني عشر، والآن في القمة ويظهر أحقيته".

ويتصدر ميلان حالياً ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 14 جولة، ولم يتعرض لأي خسارة في البطولة حتى الآن.