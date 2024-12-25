"المنتخب السعودي محترم" .. قائد العراق يعلق على تقليل يونس محمود من الأخضر ويتحدى نجومه

مهاجم العراق يتحدث عن مواجهة الأخضر

علق أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي، على المباراة المرتقبة بين فريقه أمام نظيره السعودي، والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة خليجي 26.

ويدخل المنتخبان العراقي والسعودي المباراة المقبلة، وهدفهما هو الحصول على الثلاث نقاط، من أجل حسم بطاقة الصعود إلى دور النصف نهائي، رفقة منتخب البحرين.

وقال حسين خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" عقب الهزيمة من البحرين 2-0: "مبروك للبحرين ونعتذر لجماهيرنا، في الشوط الأول لم نكن بالمستوى المطلوب، وتلقينا هدفًا مع بداية الشوط الثاني، وحاولنا العودة ولم نتمكن".

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وأضاف: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي، ولا بديل أمامنا سوى الفوز، وقادرون على الحصول على نقاط المباراة".

مهاجم العراق واصل: "المنتخب السعودي يمتلك لاعبين مميزين، ولكننا قادرين على تحقيق الفوز بدعم الجمهور والإعلام".

وبعد سؤاله عن تصريحات يونس محمود وتأثيرها على المواجهة المقبلة، قال حسين: "منتخب السعودية محترم ودائمًا هناك بين العراق والسعودي مباراة ديربي والأفضل سيفوز بالمباراة".