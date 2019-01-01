أياكس وتشيلسي.. مواجهة نجوم المستقبل

مواجهة قوية منتظرة بين نجوم أياكس الشباب ونظرائهم في تشيلسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يستضيف فريق أياكس نظيره تشيلسي مساء غدًا السبت على ملعبه يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أياكس ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مباراة الغد ستشهد مواجهة قوية بين شباب البلوز بقائدهم الجديد فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي وبأفكاره الجديد وبين نجوم أياكس الشباب أصحاب إنجاز المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

يدخل تشيلسي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة بعد تحقيقه لفوز وحيد جاء على حساب فريق ليل الفرنسي في الجولة الثانية ويريد تحسين موقفه في الترتيب.

بينما يدخل أياكس وهو على الصدارة بعد الفوز على فالنسيا وليل في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ويبحث عن تأكيد صدارته أمام فريق بحجم البلوز.

وتعد مباراة الغد خاصة للغاية نظرًا لطبيعة عناصر الفريقين هذا الموسم، صحيح أن أياكس طوال الوقت وهو فلسفته الاعتماد على النجوم الشباب، إلا أن تشيلسي كان مجبرًا هذا الموسم على الأمر نفسه.

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عانى تشيلسي من المنع من سوق الانتقالات ووجد نفسه مجبرًا على الاستغناء عن نجوم خط الهجوم هازارد وهيجواين وموراتا.

قاد كل ذلك لامبارد للاعتماد على النجوم الشباب في مباريات الدوري الإنجليزي وهو ما أدى لبداية كارثية أمام مانشستر يونايتد المتعثر وغيره من الفرق.

كان الأداء جيدًا والفريق له شكل لكن النتائج لم تعبر عن ذلك، ومؤخرًا أصبحت هي الأخرى في صف لامبارد وفريقه.

يملك تشيلسي في الوقت الحالي ثمانية لاعبين تحت عمر الـ ٢٣ منهم هداف الفريق وواحد من هدافي الدوري الإنجليزي تامي أبراهام.

في المقابل نرى في أياكس ١٨ لاعبًا تحت نفس الفئة السنية، منهم من هم في التشكيلة الأساسية للفريق مثل فان دي بيك ونيريس وغيرهم، ومنهم من هم بدلاء.

فهل ترتقي المباراة للتوقعات المنتظرة من النجوم الشباب الذين تعول عليهم الجماهير أن يصبحوا نجوم المستقبل ويستمر تشيلسي في تقديم الأداء مع النتائج ونرى أياكس المربع الذهبي الخاص بالموسم الماضي، أم نشاهد مباراة مستنسخة من لقاءات دوري أبطال أوروبا للشباب التي تقام بالتوازي مع البطولة الأساسية؟