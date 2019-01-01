أونيس: افتقدنا للشجاعة ضد ليفربول ومستقبل خايمس في يد المدرب

أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ يؤكد أن فريقه كان يمكنه الصعود من أمام ليفربول ويضع مصير خايمس رودريجيز في يد نيكو كوفاتش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ أن فريقه كان قادرًا على العبور من ليفربول في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليصل لدور الـ 8.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أونيس عقب فوز بايرن ميونخ الكبير على نظيره ماينز بستة أهداف نظيفة، وأكد خلالها أنه يجب أداء خايمس رودريجيز.

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وقال أونيس: "مستقبل خايميس رودريجيز لم يتحدد بعد، سيكون علينا أن نقرر في النهاية إذا ما كنا سنشتريه أم لا، لكن في النهاية يجب أن يكون ذلك قرار المدرب".

وأضاف عن مباراة دوري الأبطال ضد ليفربول: "لقد لعبنا بشكل ضعيف للغاية يوم الأربعاء ضد ليفربول، في رأيي الخاص لم يكن لدينا الشجاعة الكافية".

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وأكمل: "لو كنا أظهرنا المزيد من الشجاعة لكانت الأمور اختلفت، لكن رغم ذلك لا يمكن للجميع الخروج للحديث عن إن بايرن ميونخ أصبح فريق محلي فقط".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حقق الفوز على ماينز بسداسية نظيفة في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني وحافظ على صدارته للبطولة بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند.